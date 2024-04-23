Криминал 23 апреля 2024, 09:34 Клерка из МФЦ осудили за продажу работы в Госдуме Суд в Москве дал три года продавшей работу в Госдуме экс-сотруднице МФЦ РИА «Новости»

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Мещанский районный суд в Москве на три года колонии строгого режима осудил бывшую сотрудницу МФЦ Юлию П., которая пообещала знакомой трудоустроить ее в Госдуму за шесть миллионов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество». На заседании она полностью признала свою вину.

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По данным источника, обвиняемая сообщила знакомой о своих связях в силовых и властных структурах, после чего пообещала помочь ей с трудоустройством в аппарат нижней палаты парламента. Она убедила подругу, что для успешной проверки в спецслужбах ей необходимо перевести шесть миллионов рублей.

Однако москвичка в итоге не получила желаемую должность и написала заявление в полицию.

Ранее в Приморском крае завершили расследование уголовного дела против бывшей чиновницы Натальи Соколовой по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.