23 апреля 2024, 09:34
Клерка из МФЦ осудили за продажу работы в Госдуме
Суд в Москве дал три года продавшей работу в Госдуме экс-сотруднице МФЦ
Мещанский районный суд в Москве на три года колонии строгого режима осудил бывшую сотрудницу МФЦ Юлию П., которая пообещала знакомой трудоустроить ее в Госдуму за шесть миллионов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».
Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество». На заседании она полностью признала свою вину.
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По данным источника, обвиняемая сообщила знакомой о своих связях в силовых и властных структурах, после чего пообещала помочь ей с трудоустройством в аппарат нижней палаты парламента. Она убедила подругу, что для успешной проверки в спецслужбах ей необходимо перевести шесть миллионов рублей.
Однако москвичка в итоге не получила желаемую должность и написала заявление в полицию.
Ранее в Приморском крае завершили расследование уголовного дела против бывшей чиновницы Натальи Соколовой по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.
Суд
Госдума РФ
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