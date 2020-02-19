Китайца убили в Курской области после выписки из больницы

Перед Новым годом гражданин Китая прилетел на работу в Курскую область. Его положили в больницу и вылечили ОРВИ. После этого иностранца нашли мертвым. В региональной администрации заверяют, что убийство не имеет отношения к коронавирусу.

Как пишет 46tv.ru со ссылкой на администрацию области, убитого китайца нашли 19 февраля в Железногорске. На его теле были следы насильственной смерти. Как выяснилось, он умер через пару дней после выписки из больницы. Гражданин Китая лечился с 13 по 17 число от ОРВИ.

По словам главного врача Железногорской горбольницы № 2 Алексея Филатова, иностранца выписали после выздоровления. Коронавируса у пациента не было.

«По данным правоохранительных органов, смерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекцией», — заверили в администрации.

Сейчас полиция выясняет причины убийства гражданина Китая. Он приехал в Россию 25 декабря 2019-го вместе с 42 китайцами. Они прошли медицинское обследование и собирались работать на предприятии по пошиву обуви.

Вспышка коронавируса началась незадолго до Нового года в китайском Ухане. Инфекции дали официальное название COVID-2019. Заболевание уже убило 2004 человека и заразило более 74 тысяч человек. Вирус продолжает распространяться, поэтому жителям Китая запретили въезд в Россию.