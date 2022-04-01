Китайского студента ранили ножом в Петербурге

27-летнего студента из Китая ранили ножом на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Ситуация произошла вечером 31 марта. Пострадавший молодой человек является студентом петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Неподалеку от дома № 52 на него напали двое неизвестных мужчин, один из которых нанес молодому человеку ранение ножом. Студента госпитализировали в тяжелом состоянии.