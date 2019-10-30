Китаянку с «золотым» телефоном задержали на границе в Приамурье
Слитки предприимчивая гражданка Китая спрятала в нише для аккумулятора, сообщили в пресс-службе Благовещенской таможни.
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«Сотовый телефон со слитками, предположительно золота, <…> обнаружили таможенники при оформлении гражданки КНР в международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ», — уточнили в ведомстве.
Установлено, что слитки весят 260 граммов. Их стоимость оценили приблизительно в 780 тысяч рублей.
В отношении китаянки составили административный протокол о сокрытии товаров таможенного контроля.
Похожая ситуация на Благовещенской таможне сложилась и в начале октября, когда сотрудники службы задержали гражданина Китая с 12 золотыми слитками. Мужчина спрятал в обуви под стельками свыше 1,6 килограмма драгметалла. Его ориентировочная стоимость равнялась 3,9 миллиона рублей.
Изъятые слитки находятся в камере хранения вещественных доказательств Благовещенской таможни. Ведется расследование.