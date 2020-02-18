Китаец купил в России медицинские маски на 7 млн рублей, но так их и не получил

Жители Китая всеми способами пытаются не заболеть коронавирусом. В этом помогают медицинские маски, которых в стране становится все меньше и меньше. Директор одной из компаний решил купить российские маски и поставить их в Пекин. Он отдал за них семь миллионов рублей, но товар не получил.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, директор одной из фирм 11 февраля написал на «Авито» продавцу медицинских масок. Мужчины заключили контракт, по которому товар должны были поставить в Пекин 17 числа.

За медицинские маски житель Кемерова с китайской фамилией отдал семь миллионов рублей — перевел их россиянину двумя частями. Когда маски не пришли в оговоренный срок, он начал звонить продавцу, но телефон оказался заблокированным. Ситуацией занялись сотрудники полиции.

Это уже не первый случай с обманом на «Авито». Сейчас в Китае дефицит медицинских масок и власти страны пытаются выйти из этой ситуации. Например, учащихся в РУДН китайских студентов попросили поискать маски в России.

Как пишет Telegram-канал Baza, молодые люди нашли объявление о продаже в Сети. Они договорились, что купят 160 тысяч единиц товара за три миллиона рублей. Студент отдал деньги и получил маски, но они оказались бракованными. Заплаченную сумму никто возвращать не стал.

Нехватка масок началась в Китае после того, как в конце 2019 года в стране произошла вспышка коронавируса. Сейчас зараженных насчитывается уже более 73 тысяч человек, а летальных исходов зафиксировано 1868.