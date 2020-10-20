Кислородную трубу для больных на ИВЛ украли в больнице Читы

ЧП произошло в 19:30 (13:30 мск) 19 октября. Аппараты искусственной вентиляции легких подали сигнал о резком падении давления в системе подачи кислорода. Без кислорода остался корпус на 200 коек, 150 из которых были подключены к кислородной разводке.

«Своевременно были переведены пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода в реанимацию другого корпуса», — уточнили в минздраве.

Никто из пациентов не пострадал. Позднее систему подачи кислорода восстановили, пациенты получают его в полном объеме, добавили в министерстве. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным краевых властей, больницы, отданные под лечение больных с коронавирусом, заполнены в Забайкалье на 95%. Всего в Забайкальском крае развернуто девять таких стационаров, шесть из них находятся в Чите. На прошлой неделе количество коек для лечения COVID-19 увеличили на 400 — до 1445 единиц.