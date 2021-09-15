Кировский пенсионер выстрелил в детей из «пневматики»

Пенсионера из Кировской области подозревают в стрельбе из пневматической винтовки по детям. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Ситуация произошла 11 сентября в поселке городского типа Верхошижемье. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия».

«В один момент он заметил несовершеннолетних, играющих вблизи его дома. Он вышел во двор и, используя малозначительный повод, в присутствии посторонних лиц, беспричинно, из хулиганских побуждений, произвел один выстрел из пневматической винтовки в сторону несовершеннолетних. В результате этого, он попал 10-летнему мальчику в область ноги, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека», — заявили в ведомстве.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Оружие у мужчины изъяли.