Киргизский боксер умер после потасовки с посетителем бара в Кузбассе

По данным издания, 25-летний спортсмен отдыхал с девушкой в одном из баров Ленинск-Кузнецкого. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, свидетелем которой стал один из посетителей. 32-летний мужчина решил вступиться за даму и вышел вместе с боксером на улицу.

Несмотря на то, что он был в изрядном подпитии, ему удалось повалить Атакулова на землю и несколько раз ударить его об асфальт головой. После госпитализации выяснилось, что боец получил сильную черепно-мозговую травму, от которой он и скончался.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Следующие восемь лет он может провести за решеткой.