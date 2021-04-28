Кипр выдал РФ экс-руководителя «Экопромбанка», обвиняемого в растрате

Кипр выдал России бывшего руководителя «Экопромбанка» Андрея Туева. Его действия привели к тому, что кредитная организация не досчиталась полумиллиарда рублей. Об этом рассказал Рitеr.ТV со ссылкой на представители Генеральной прокуратуры РФ.

Мужчине вменяются статьи за «злоупотребление полномочиями» и «присвоение и растрату», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Следствие посчитало, что Туев с октября по ноябрь 2013 года Андрей Туев оформил договор без обеспечения с компанией-однодневкой «Рейс». Банк лишился более 240 миллионов рублей.

Также представитель организации вместе с заместителем решили действовать в интересах «Магнит-Инвест», который не выполнил договоренностей по возврату денежных средств согласно заключенному договору. Банк лишился еще 260 миллионов рублей.

Туев укрывался от правоохранительных органов, после чего его объявили в международный розыск. Его нашли уже на Кипре в 2016 году.