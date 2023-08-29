Криминал 29 августа 2023, 00:11 Кинувшего гранату в женщину украинского военного приговорили к 17 годам колонии Суд ЛНР приговорил к 17 годам тюрьмы украинского боевика за убийство женщины Pxhere

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Верховный суд ЛНР вынес приговор украинскому боевику, который кинул гранату в пенсионерку за то, что та высказала недовольство в адрес ВСУ. Ему дали 17 лет колонии строгого режима, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета и Главной военной прокуратуры России.

По версии следствия, боевик служил в 198-м батальоне 111-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии. В апреле 2022 года он шел мимо автозаправки в Рубежном и услышал, как пенсионерка в негативном ключе высказывалась в адрес украинских военных.

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Боевик кинул в сторону женщины гранату Ф-1. Из-за взрыва пенсионерка скончалась на месте.

Мужчину обвинили в убийстве из-за политической и идеологической вражды, жестоком обращении с мирными людьми и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

Также в августе Верховный суд ДНР приговорил двух бойцов ВСУ к 25 годам колонии за расстрел мирного населения в Мариуполе, сообщили «Известия».