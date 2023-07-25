Криминал 25 июля 2023, 19:01 Километр кабеля похитили из шахты лифта в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Неизвестные вскрыли лифтовые шахты и похитили километр силового кабеля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на жильцов дома № 7 на Казанском шоссе.

Ситуация произошла ночью. Грабители обесточили лифт, а затем вырезали и унесли кабель. В результате работа лифта остановилась в 11 подъездах жилого дома.

Реклама

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства происшествия.