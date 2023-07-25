25 июля 2023, 19:01
Километр кабеля похитили из шахты лифта в Нижнем Новгороде
Неизвестные вскрыли лифтовые шахты и похитили километр силового кабеля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на жильцов дома № 7 на Казанском шоссе.
Ситуация произошла ночью. Грабители обесточили лифт, а затем вырезали и унесли кабель. В результате работа лифта остановилась в 11 подъездах жилого дома.
Реклама
На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства происшествия.
Реклама
Реклама