Килограммы взрывчатки нашли в квартире бандита в Улан-Удэ

По данным издания, во время обыска в квартире у одного из задержанных нашли тротил с запалами. Кроме того, стражи правопорядка нашли банки с химическим веществами, которые могут представлять опасность для окружающих. Жителей дома пришлось эвакуировать на время обыска и изъятия взрывчатки. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.