Киллера посадят на 8,5 года за покушение на депутата в Петербурге

Несостоявшийся убийца выстрелил в депутата восемь раз, но его все равно спасли. За убийство Дараеву обещали заплатить пять миллионов рублей.

В итоге, кроме 8,5 года тюрьмы, с киллера взыщут более миллиона рублей на лечение пострадавшего.