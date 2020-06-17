Киллера посадят на 8,5 года за покушение на депутата в Петербурге
Киллера Хусейна Дараева, который пытался убить депутата Бахтияра Ахдамова, осудили на 8,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщило ИА «Невский новости» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.
Несостоявшийся убийца выстрелил в депутата восемь раз, но его все равно спасли. За убийство Дараеву обещали заплатить пять миллионов рублей.
В итоге, кроме 8,5 года тюрьмы, с киллера взыщут более миллиона рублей на лечение пострадавшего.