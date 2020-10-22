Киллер получил 10 лет колонии на Кубани

По данным следствия, неизвестный нанял его в качестве киллера. Он предложил за вознаграждение убить женщину и ее партнера.

«После выполнения заказа исполнителю был обещан дом, машина и деньги. Обвиняемый согласился и в начале июля 2019 года получил от сообщника 60 тысяч рублей на покупку оружия, средств конспирации и автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В итоге он напал на потенциальных жертв и ранил их. Но ему пришлось сбежать, так как на шум выбежали соседи и вызвали полицию.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.