Киллер получил 10 лет колонии на Кубани
Житель Новокубанска Владимир Танский осужден за покушение на убийство двух человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, неизвестный нанял его в качестве киллера. Он предложил за вознаграждение убить женщину и ее партнера.
«После выполнения заказа исполнителю был обещан дом, машина и деньги. Обвиняемый согласился и в начале июля 2019 года получил от сообщника 60 тысяч рублей на покупку оружия, средств конспирации и автомобиля», — рассказали в ведомстве.
В итоге он напал на потенциальных жертв и ранил их. Но ему пришлось сбежать, так как на шум выбежали соседи и вызвали полицию.
Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.