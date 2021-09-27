Киллер не смог убить бизнесмена и его сына в Приморье. Пистолет два раза дал осечку

Приморский киллер не смог выполнить заказ на убийство бизнесмена и его сына в Артеме. Его пистолет дважды дал осечку. Киллера обезвредили и передали правоохранителям его несостоявшиеся жертвы.

Как сообщил Telegram-канал Mash, вооруженный 59-летний мужчина пришел в офис на улице Кирова. Он оделся так, чтобы его невозможно было узнать по видеозаписям с камер наблюдения, вытащил пистолет, направил его на бизнесмена, но оружие дало осечку. Он попытался выстрелить в сына предпринимателя, но история повторилась.

После этого отец и сын скрутили злоумышленника. Следователи обвинили киллера-неудачника в покушении на убийство. Задержанного планируют арестовать. Информации о мотивах несостоявшегося убийства нет. В СК сообщили, что это произошло 21 сентября. Сотрудники ведомства провели осмотр места преступления, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей.

В начале сентября следователи задержали одного из организаторов банды, которая занималась заказными убийствами и незаконным оборотом оружия в даркнете. Им оказался 38-летний житель Ижевска.