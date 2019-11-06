Киллер напал на известного адвоката в центре Кемерова. Видео

В среду, 6 ноября, наемный киллер напал на соучредителя коллегии адвокатов «Регион Сервис» Сергея Учителя. Об этом рассказал «360» источник в силовых структурах.

«Наемный киллер совершил нападение в центре Кемерово на соучредителя коллегии адвокатов «Регион Сервис» Сергея Учителя. У представителя коллегии одно пулевое ранение. Адвокат жив, его оперируют, — сообщил источник.

Он также пояснил, что киллер ожидал Учителя. Когда тот вышел на парковку, нападавший выстрелил в него из пистолета с глушителем. Киллер смог выпустить в адвоката лишь одну пулю.

«Больше выстрелить он не успел, так как был задержан полицейским, который возвращался домой со смены. Ему помог охранник из офиса „Регионсервиса“. Вдвоем они обезвредили нападавшего», — пояснил источник.

В распоряжении «360» оказалась видеозапись момента задержания. На кадрах видно, как киллер лежит на земле, пока трое мужчин удерживают его и связывают ему ноги клейкой лентой.

Потерпевшего доставили в больницу. Больше никакой информации о его состоянии не поступало. Правоохранительные органы занимаются выяснением всех деталей произошедшего. Предположительно, покушение на жизнь адвоката может быть связано с его профессиональной деятельностью. Сергей Учитель специализируется на сложных делах. В их числе те, которые связаны с угольными компаниями.