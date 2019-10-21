Киллер из Китая нанял другого киллера, чтобы он выполнил его заказ. Это повторилось пять раз. Посадили всех

В 2013 году владелец риелторской компании в городском округе Наньин решил убить своего конкурента за два миллиона юаней (порядка 18 миллионов рублей).

Киллер должен был сам выполнить заказ, но решил за половину гонорара нанять своего «коллегу». Новый убийца поручил дело еще одному киллеру, уже третьему по счету. Третий нанял четвертого, четвертый — пятого. И тут цепочка нарушилась.

Последний киллер почитал, что 100 тысяч юаней, которые ему обещали, — это слишком мало. Он связался с жертвой и предложил инсценировать убийство. Но жертва поступила мудрее — предприниматель обратился в полицию и все рассказал. Всех пятерых киллеров и их заказчика арестовали.

18 октября суд Китая вынес приговор. Заказчика убийства приговорили к пяти годам лишения свободы, первого киллера — к 3,5 года, второго и третьего — к трем годам и трем месяцам, четвертого — к трем годам, а пятого осудили на два года и семь месяцев.