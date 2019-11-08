«Киллер» хотел угнать авто и чуть не убил адвоката Учителя

Уроженец Находки Александр Р., которого задержали после покушения на адвоката Сергея Учителя в Кемерове, заявил, что не планировал убивать правозащитника. По словам мужчины, он много выпил в тот день.

«Я в Красноярске был, туда (в Кемерово — прим. ред.) поехал. Выпил больше четырех литров», — сказал Александр.

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По словам подозреваемого, он много выпил и собирался угнать машину, а пистолет нашел у гаражей. Он также категорически отрицает, что является наемным киллером и приехал в Кемерово специально для убийства Учителя.

8 ноября суд в Кемерове рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.

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Покушение на сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергея Учителя произошло в Кемерове 6 ноября. Когда он выходил из офиса, мужчина выстрелил в грудь правозащитнику, а затем попытался скрыться. Нападавшего задержал сотрудник охранно-конвойной службы УМВД по Кемерову и охранник офисного здания.

В прокуратуре Кемеровской области объявили, что отрабатываются различные версии произошедшего, в том числе заказное убийство.