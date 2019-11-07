Киевлянин расстрелял соседей из-за долгов по ЖКХ. Видео

Жители многоэтажки в столице Украины пришли к своему соседу, чтобы разобраться в ситуации по долгам за услуги ЖКХ. В результате пришлось вызывать скорую и полицию.

Инцидент произошел в доме № 2 по улице Петра Чаадаева. Мужчина долгое время не оплачивал счета за электроэнергию. Соседи постучали в его дверь, чтобы поговорить и разобраться в ситуации. Конфликт завершился стрельбой.

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«Леша, ты что, сдурел?» — спрашивает одна из соседок мужчину, открывшему ей дверь.

Потом слышны крики девушки: «Папа, не надо!».

Затем на видео, снятом на мобильный телефон, появляется мужчина, заряжающий ружье. Как минимум один человек ранен.

Видео размещено на странице «Типичный Киев» в Twitter.