Киберспортсмена Алексея Малышева из Петербурга обнаружили в тяжелом состоянии в Ленинградской области. Окровавленного и полураздетого юношу нашли в воскресенье возле гаражей в городе Никольское. Впоследствии он скончался, сообщил «Интерфакс».

Киберспортсмена, раздетого по пояс и в крови, обнаружили накануне днем рядом с гаражами на Зеленой улице. Он находился в тяжелом состоянии. Молодого человека доставили в больницу в Гатчине. Но врачам не удалось его спасти.

На месте были изъяты две пластиковые бутылки, пустая пачка из-под сигарет, тапочки и куртка. Обстоятельства гибели 23-летнего петербуржца устанавливаются.

Тело направили в морг, где будет установлена причина смерти.

По информации 78.ru, Алексей Малышев был капитаном студенческой команды СПбПУ Петра Великого, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Он участвовал в соревнованиях по играм Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и другим. Побеждал в международных чемпионатах.

Накануне российско-украинская команда Team Spirit заняла первое место на мировых соревнованиях по Dota 2.