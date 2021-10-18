Кемеровчанина осудили за оправдание теракта

Первый Восточный окружной военный суд поддержал обвинение против 46-летнего жителя города Кемерово. Его обвинили в публичном оправдании теракта, произошедшего в Новой Зеландии. Об этом сообщил «Царьград».

Суд счел комментарий, оставленный фигурантом в социальных сетях, призывом к экстремизму. Сам мужчина отказался признавать свою вину и сотрудничать со следствием.

«Мужчина опубликовал в сообществе „Mash/Мэш“ под публикацией, озаглавленной: „В Новой Зеландии австралиец устроил теракт…“, текстовый комментарий, содержащий публичное оправдание терроризма, а именно оценку действий террориста, как верные», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.