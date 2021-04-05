Кемеровчанин чуть не зарезал бутылкой бывшую возлюбленную в ТЦ. Видео

Бойцы Росгвардии в Кемерове освободили из рук вооруженного мужчины девушку. Парень угрожал в торговом центре бывшей возлюбленной с помощью разбитой бутылки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кузбассу, нетрезвый 22-летний мужчина пришел в ТЦ к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт. Тогда молодой человек, угрожая бывшей возлюбленной с помощью осколка от бутылки, пытался заставить ее выйти с ним на улицу.

«Однако очевидцы заметили произошедшее и сообщили охранникам ближайшего магазина, которые и нажали тревожную кнопку», — отметили в ведомстве.

Росгвардия приехала на вызов и освободила девушку. Она не пострадала. Задержанным оказался житель Ленинска-Кузнецкого, который живет в Кемерове. Его бывшая девушка работает в точке общепита, уточнили в пресс-службе Росгвардии.

С мужчиной работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.