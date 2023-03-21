Эксклюзив 21 марта 2023, 15:11 Казанца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство пятилетней девочки с ДЦП Суд в Татарстане приговорил к 17 годам колонии убийцу пятилетней девочки-инвалида

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Жителя Казани Сергея Макарова признали виновным и приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство пятилетней дочери-инвалида возлюбленной. Он не признал своей вины. «360» показал кадры из зала Верховного суда Татарстана.

Мужчину 1986 года рождения родом из Казани обвинили в преступлении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его приговорили к 320 и 240 часам обязательных работ, 1,5 и 16 годам тюрьмы с ограничением свободы сроком на один год, а по совокупности — к 17 годам колонии строгого режима с выплатой матери погибшей девочки компенсации на сумму два миллиона рублей.

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«Признать <…> виновным в совершении преступления», — постановил судья.

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В последнем слове Сергей Макаров не признал своей вины в убийстве малолетней. Обвинения по другим статьям он комментировать не стал. Прокурор требовал наказать его 18 годами тюрьмы.

Уголовное дело завели по нескольким эпизодам. Следователи выяснили, что возлюбленная Сергея Макарова жила в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района. Мужчина под действием алкоголя в мае 2022 года напал на нее с сестрой с ножом, а через неделю пришел извиняться. Она его простила. Ее пятилетняя дочь с ДЦП в тот день часто плакала, и пока мать находилась в другой комнате, гость восемь раз ударил ребенка, в том числе по голове. Хозяйка не сразу поняла, что девочке плохо, потому что из-за препаратов она подолгу спала. Девочка умерла из-за кровоизлияния в мозг и разрыва связок.