Казанскому стрелку предъявят обвинение 12 мая

Стрелку из казанской школы Ильназу Галявиеву предъявят обвинение 12 мая. Следствие намерено просить суд арестовать молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Галявиев ведет себя неадекватно и это мешает полноценному проведению следственных действий. Накануне он заявил правоохранителям, что ненавидит всех и уже отрекся от своих родителей.

В рамках расследования изъята вся необходимая документация. В квартире стрелка проведен обыск. Следователи успели опросить более 75 человек. Изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, которые зафиксировали совершение преступления 19-летним молодым человеком. Вопрос о мере пресечения юноше рассмотрит Советский районный суд Казани.

Жертвами стрельбы стали девять человек. Сегодня в Татарстане объявлен день траура. Число пострадавших выросло до 23. Девять из них сегодня доставят на лечение в Москву.