Казанскому стрелку изберут меру пресечения. Трансляция от здания суда

Советский районный суд Казани 12 мая выберет меру пресечения для Ильназа Галявиева, который расстрелял в школе №175 девять человек. Корреспондент «360» работает у здания суда.

Следствие просит отправить Галявиева под арест. СК еще до проведения психолого-психиатрической экспертизы заявил, что у 19-летнего стрелка ранее диагностировали заболевание головного мозга. Он не раз обращался к врачам с жалобами на сильную головную боль. При этом он не состоял на учетах у психиатра и нарколога.

Следователи заявили, что Галявиев ведет себя неадекватно. Это мешает полноценному проведению следственных действий с ним. В его отношении заведено об убийстве двух и более людей.

Галявиев утром 11 мая пришел в школу №175, где когда-то учился. Там он расстрелял девять человек: двух учительниц и семерых детей. Все подростки были учащимися 8 «А» класса. Пострадали 23 человека. Большинство из них находятся в больницах Казани. Еще девятерых сейчас спецбортом везут на лечение в Москву.