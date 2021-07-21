Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева после психолого-психиатрической экспертизы перевели в специализированную клинику. Об этом со ссылкой на ОНК сообщило РИА «Новости».

«Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы», — сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Ранее в среду появилась информация о том, что Галявиева признали невменяемым. Однако чуть позже в СК уточнили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершена.

Юрист Леонид Головко рассказал, что признанный невменяемым человек помещается на принудительное лечение на какой-то срок. Врачи могут счесть, что его следует выписывать, к примеру, через полгода. Однако может случиться и так, что лечение растянется на годы. Он не исключил, что молодого человека могут выпустить и через шесть месяцев. Решение принимает медицинская комиссия.

Галявиев утром 11 мая устроил бойню в казанской школе №175, где сам когда-то учился. Он убил семь детей двух учительниц. Еще 24 человека пострадали.