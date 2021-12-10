Казанского стрелка Галявиева признали вменяемым

Казанского школьного стрелка Ильназа Галявиева, который устроил массовое убийство в казанской школе, признали вменяемым. Об этом сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», — передала она РИА «Новости».

Она также добавила, что обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся. Скоро начнется рассмотрение материалов уголовного дела потерпевшими и их родителями, а потом самим Галявиевым и его адвокатом.

Ранее пресс-служба Следственного комитета заявляла, что Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение сразу по нескольким статьям: «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Потерпевшими в его деле стали больше 600 человек, среди которых есть дети.

Мотивом, согласно материалам уголовного дела, для Галявиева стало подражание представителям одной из опасных субкультур, о которых он узнал из Сети.