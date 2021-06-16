Казанского стрелка доставили в московский СИЗО. Он кидался на решетки и называл себя богом

Обвиняемого в убийствах в казанской школе № 175 Ильназа Галявиева перевели в московский СИЗО. После прибытия из Казани он кидался на решетки и называл себя богом. Сейчас выглядит спокойным. Об этом рассказал правозащитник, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Сейчас он находится в двухместной камере СИЗО № 2 УФСИН РФ по Москве. У него есть сосед — обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойным, при нас признаков агрессии не проявлял, однако сотрудники говорят, что по прибытии из Казани, бросался на решетки, называя себя богом», — написал правозащитник в своем Telegram-канале.

Мельников рассказал, что Галявиев назвал себя атеистом. Обвиняемый указал на то, что по прибытии в Москву еще не получал передач и писем. Свою вину тон признал. За Галявиевым установлен строгий надзор, потому что в казанском СИЗО он был поставлен на учет как склонный к побегу, самоубийству и нападению на сотрудников.

«По его утверждениям, в казанском изоляторе он был обязан получать разрешение на любое действие („встать“, „сесть“, „почесать голову“). В Москве он также находится под пристальным наблюдениям», — сообщил Мельников.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. Бойню устроил бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев. Всего погибли девять человек, а раны получили 23. Молодому человеку грозит пожизненный срок за массовое убийство.