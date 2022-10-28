Казанского маньяка Птицына приговорили к пожизненному заключению | 360°

Криминал 28 октября 2022, 14:33 Казанского маньяка Птицына приговорили к пожизненному заключению Верховный суд Татарстана отправил казанского маньяка Птицына в тюрьму пожизненно РИА "Новости"

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Совершивший серию убийств и изнасилований в Казани бывший сотрудник силовых структур Игорь Птицын проведет остаток жизни в тюрьме. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, решение о пожизненном заключении маньяку вынес Верховный суд Татарстана.

В материалах дела говорится, что обвиняемый с 2009 по 2017 год совершил серию нападений на девушек и женщин в возрасте от 17 до 35 лет в районе озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе Казани.

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Птицын убил трех своих жертв, в том числе двух девушек 16 и 17 лет. Всего от его действий пострадали семь человек.

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О преступлениях маньяка стало известно в 2009 году, когда в лесопосадке в Авиастроительном районе нашли тело 30-летней женщины со следами изнасилования и разбитым черепом. Тогда личность подозреваемого в нападении установить не смогли.

Несколько лет спустя следователи применили новые методики, которые позволили обнаружить биологические материалы мужчины. Геномные составляющие совпали с данными жителя Казани, которого в тот момент проверяли на причастность к другому преступлению. В марте 2021 года Птицына задержали. В ходе допроса он признался в убийстве и изнасиловании.

При дальнейшем расследовании он заключил досудебное соглашение и подробно рассказал обо всех совершенных преступлениях, в том числе, как расправлялся со своими жертвами.

Собранные материалы дела с обвинительным заключением следователи передали в суд, который 28 октября вынес решение о пожизненном заключении и принудительном лечении. Также Птицына обязали выплатить компенсацию в размере пяти миллионов рублей.