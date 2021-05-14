«Что-то случилось за последние полгода»: ректор колледжа рассказал о казанском стрелке

Казанский стрелок хорошо учился и был волонтером. Но в последние полгода его поведение изменилось, рассказала ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

«Он учился хорошо. У него были четверки и пятерки. Но вот за эти полгода что-то с ним случилось. Мы думаем, что он был весь в гаджетах. <…> Он был в компьютере. <…> Он не вызывал у нас никаких вопросов. Он никогда не выделялся из толпы. Он был опрятный, он ходил на все занятия», — сообщила глава колледжа.

По словам Прусс, Галявиев проучился в ТИСБИ 3,5 года, а с января его никто не видел.

Ранее староста группы, где учился обвиняемый в массовом убийстве Галявиев, вспомнил, что он однажды позвал однокашников в секту, а деньги зарабатывал продажей игровой валюты в популярном онлайн-шутере Counter-Strike. По словам Роберта Сибгатуллина казанский стрелок жил незаметно

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев взял ружье, пришел в казанскую школу № 175 и открыл огонь. Погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. 23 получили ранения. Через восемь минут молодой человек сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. На следующий день после трагедии Галявиева отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в Москве.