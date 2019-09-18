Казанский школьник оказался невменяемым. Он пришел на урок с оружием

Старшеклассник из Казани пришел в школу с пистолетом и удерживал учеников в классе. Во время инцидента никто не пострадал, а экспертиза через несколько месяцев признала подростка невменяемым. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

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«Эксперты признали подростка невменяемым. Дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера», — приводит РИА «Новости» слова Галиева.

Он добавил, что сейчас документы находятся на рассмотрении.

Задержание учеников произошло 13 мая 2019 года. В тот день в гимназию № 7 пришел один из старшеклассников, который немного опоздал на урок литературы. Он зашел в кабинет, сел за стол учителя и достал пневматический пистолет с ножом. Подросток не выдвигал никаких требований, но учителя и одноклассников из помещения не выпускал.

Ученикам удалось сообщить родителям о произошедшем, чтобы те вызвали полицию. В итоге старшеклассника задержали и завели уголовное дело о «Незаконном лишении свободы». Юношу отправили под домашний арест.