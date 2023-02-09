09 февраля 2023, 14:01
Казанец выронил двухмесячную дочь, она умерла в своей кроватке
Житель Казани выронил двухмесячную дочь во время купания, она погибла от травмы головы
В Казани молодой отец решил искупать дочь и случайно уронил. Двухмесячная девочка ударилась головой о борт ванны и спустя время умерла в своей кроватке. Против мужчины завели уголовное дело, рассказал источник «360».
Семья живет на улице Кулахметова в Кировском районе. Днем 6 февраля отец решил искупать двухмесячную дочь, но случайно выронил, и она ударилась головой о борт ванны. Жены в этот момент дома не оказалось, а когда она вернулась, мужчина решил не рассказывать ей об этом и просто уложил ребенка спать. Девочке стало плохо, отец не смог ее реанимировать.
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Правоохранители завели уголовное дело за убийство малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Мужчину задержали, он во всем сознался. Обвиняемому 28 лет, он работал грузчиком в магазине и до этого случая не нарушал закон.
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В Уфе продолжается расследование убийства в многодетной семье. Мужчина напал на двух сыновей, а после свел счеты с жизнью. Его жена и дочь спаслись, потому что находились в подъезде и звали соседей на помощь.
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