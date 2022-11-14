Эксклюзив 14 ноября 2022, 17:28 Казанец убил и пытался расчленить товарища за недожаренный шашлык Полиция Казани сообщила об убийстве с отягчающими из-за недожаренного шашлыка

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Житель Казани забил до смерти и пытался расчленить товарища за недожаренный шашлык. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 35-летний мужчина пригласил знакомого помочь со строительством. После работы мужчины стали выпивать и решили пожарить шашлык. Хозяин дома недожарил мясо, из-за этого между мужчинами произошел конфликт, и гость сильно избил своего друга. Увидев потом, что тот не подает признаки жизни, мужчина попытался расчленить тело болгаркой, но в процессе остановился и сам вызвал полицию.

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Ранее стало известно, что в Москве арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены. Суд отправил 89-летнего мужчину за решетку до 3 января 2023 года. Ему также проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По словам соседей подозреваемого, у мужчины были проблемы с памятью. Он часто забывал, где живет. Жильцы дома предположили, что у пенсионера «поехала крыша» — только этим можно объяснить убийство.

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