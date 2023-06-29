Криминал 29 июня 2023, 08:52 Казахстан расставил приоритеты между запросами России и США в хакерском деле Никиты Кислицина Прокуратура Казахстана назвала запрос России на экстрадицию Кислицина приоритетней США Unsplash

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Запрос России на экстрадицию задержанного сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина находится в приоритете перед аналогичным требованием США, однако сначала нужно выяснить все обстоятельства дела. Замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил об этом РИА «Новости».

«Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего — это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной», — сказал он.

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Улан Байжанов предупредил, что перед решением об экстрадиции задержанного надзорный орган изучит обоснования сторон и доказательства, убедится в достаточной тяжести инкриминируемых ему преступлений и уточнит, являются ли они уголовно наказуемыми на территории Казахстана. По его словам, Никита Кислицин имеет право просить предоставить ему убежище.

Специалиста по развитию бизнеса сетевой безопасности задержали по требованию США, где ему вменили неправомерный доступ к персональным данным пользователей соцсетей и некоторых серверов. В России Никиту Кислицина заочно арестовали за получение доступа к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательство. В F.A.C.C.T. заявили, что это связано с его работой на прежнем месте больше 10 лет назад.