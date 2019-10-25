Кассиршу казанского банка поймали за налеты на «ювелирки»

Днем она была кассиршей одного из банков в Казани, но ночью превращалась в разбойницу — обносила ювелирные магазины в другом городе и даже успела украсть 11 миллионов рублей со своего места работы. Теперь ей предъявили обвинение в грабежах.

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В МВД полагают, что с 2011 по 2013 год женщина участвовала в разбойных нападениях на петербургские ювелирные магазины — она разбивала витрины с помощью молотка и закидывала все в сумку. Общий ущерб от ограблений составил около 20 миллионов рублей, говорится на сайте МВД.

Полиция не отрицает, что эта же женщина причастна к налетам на почтовые отделения в Ленинградской области, а также могла похитить 11 миллионов рублей из казанского отделения коммерческого банка в августе 2011 года, в котором работала в то время. После этого женщина позвонила матери и сообщила, что уезжает отдыхать с семьей. На связь она не выходила.

Подозреваемая — довольно скрытная личность. Полицейские из разных регионов работали совместно, чтобы выяснить адрес проживания потенциальной преступницы. Оказалось, что она жила в общежитии в Великом Новгороде. Там ее и задержали. При проверке документов гражданка предъявила паспорт на чужое имя.

В итоге, суд заключил женщину под стражу, передает «Газета.ru».