Кассир украл 1,5 миллиона и проиграл их на ставках

25-летний старший кассир похитил из центрального сейфа компании 1 442 тысячи рублей.

По словам злоумышленника, он хотел помочь заболевшему родственнику. Он брал деньги в течение нескольких дней и ставил в букмекерской конторе. Выиграть ему так и не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Кассиру грозит лишение свободы сроком до 10 лет.