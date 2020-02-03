    03 февраля 2020, 17:11

    Кассир украл 1,5 миллиона и проиграл их на ставках

    Ирина Нагайникова

    В Севастополе задержали кассира частного предприятия, похитившего почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    25-летний старший кассир похитил из центрального сейфа компании 1 442 тысячи рублей.

    По словам злоумышленника, он хотел помочь заболевшему родственнику. Он брал деньги в течение нескольких дней и ставил в букмекерской конторе. Выиграть ему так и не удалось.

    Правоохранители возбудили уголовное дело. Кассиру грозит лишение свободы сроком до 10 лет.