Кассир пострадал от агрессивного покупателя в Хабаровске

В Хабаровске посетитель алкомаркета сломал нос кассиру. Агрессивные действия спровоцировала просьба работника алкомаркета надеть маску. Об этом сообщило transsibinfo.com.

Ситуация произошла в магазине на улице Ким Ю Чена. Покупатель выбрал напиток и отправился на кассу. Сотрудник магазина попросил его надеть маску, однако мужчина агрессивно среагировал на просьбу. Злоумышленник кинул напиток на пол, в ответ на это кассир заявил, что посетителю необходимо обратиться к психологу.

Покупатель вышел из магазина, но вскоре вернулся и ударил кассира в лицо, сломав ему нос. Пострадавший написал заявление в полицию.