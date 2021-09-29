Касперская прокомментировала арест Сачкова из-за госизмены

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская выразила мнение на тему ареста гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова по подозрению в госизмене. Об этом сообщила НСН.

Она рассказала, что это первый подобный прецедент в сфере информационной безопасности. По мнению Касперской, это может негативно сказаться на всей отрасли.

В чем конкретно обвинили Сачкова, она не знает, как и ее коллеги.

«Они же работали в сфере исследования инцидентов, и я не знаю, что там могло произойти такого. Это же вообще такая сфера, которая граничит с криминалом», — пояснила Касперская.