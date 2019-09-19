Картины Айвазовского и Рериха нашли при обыске у главы мурманского пароходства

Следователи предъявили обвинения учредителю ПАО «Мурманское морское пароходство» за злоупотребление полномочиями. При обыске у него нашли картины на несколько миллионов долларов, в числе которых были полотна Айвазовского и Рериха. Об этом «360» сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СК России.

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Обыски прошли в Москве в помещении представительства ПАО «Мурманское морское пароходство» и по месту жительства учредителя.

Следователи изъяли ценные предметы искусства. В частности, 11 картин известного художника Рериха, среди которых была работа под названием «Поморяне. Вечер». Полотно в 2009 году оценивали от 2,5 до трех миллионов долларов. Кроме того, у подозреваемого была картина «У берега Капри», принадлежащая кисти Айвазовского.

По данным следствия, руководители ПАО в 2014–2019 годах занимались незаконным выводом денег из оборота компании. Всего им удалось завладеть суммой более 580 миллионов рублей.

Сейчас мужчина находится в Мурманске, где 19 сентября суд рассмотрит ходатайство о выборе меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.