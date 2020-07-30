Картину Федота Сычкова за 2,8 млн рублей похитили в Москве

Заявитель рассказал, что два года назад купил картину «Подруги» на аукционе и отдал на хранение своей приятельнице, информирует «Газета.ру».

«До ноября 2019 года данная гражданка на связь выходила, а после перестала. Как стало известно со слов ее дочери, они временно уехали и скоро вернут деньги или картину», — отметили представители правоохранительных органов.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения.