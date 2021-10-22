Карманницу задержали в Ростовской области

24-летнюю жительницу города Азов подозревают в многократных кражах кошельков. Воровала девушка только в больших скоплениях народа, где можно было довольно легко скрыться. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

С заявлениями о пропаже кошельков обратились сразу несколько жителей области. Полицейским удалось найти подозреваемую в момент совершения очередного преступления. Против карманницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит лишение свободы.