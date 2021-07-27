Кардинала-коррупционера начали судить в Ватикане

Кардинала Анджело Беччу начали судить за растраты в Ватикане. Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Газеты.ru», его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, коррупции, отмывании денег и обнародовании секретных документов. Вместе с ним как обвиняемые по делу проходят известные финансисты, риелторы и сотрудники учреждений Святого престола, среди них бывший президент Управления финансовой информации Рене Брюльхарт.

Предполагается, что они покупали по завышенной цене недвижимость в Лондоне на пожертвования от прихожан Католической церкви.