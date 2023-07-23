23 июля 2023, 21:31
Капитана затонувшего в Финском заливе катера задержали в Петербурге
СК: сбежавшего капитана катера, который затонул в Финском заливе в Петербурге, задержали
Капитана катера, который затонул в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержали. Мужчина пытался скрыться, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
Помимо попытавшегося сбежать капитана судна полиция задержала мужчину, который получил катер от собственника для проведения специальных мероприятий.
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«Также следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным лицам», — отметили в ведомстве.
Затонувшее судно поднимут со дна Финского залива для исследования.
Катер «Карвер-41» затопило в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге 22 июля. В этот момент на судне находились девять человек. Медики госпитализировали пострадавшего при ЧП человека, который впоследствии скончался.
Следователи возбудили уголовное дело. Предполагается, что происшествие могло произойти из-за лопнувшей выхлопной трубы катера.
Санкт-Петербург
Следственный комитет России
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