Капитана полиции из Пензы заподозрили в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело против сотрудника отдела экономической безопасности УМВД Пензы. Его заподозрили в получении взятки на сумму 100 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное ведомство.
По данным ведомства, 20 сентября оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе получил взятку в размере 100 тысяч рублей от местного жителя. За эти деньги капитан полиции пообещал мужчине отказаться от возбуждения уголовного дела в отношении его 30-летнего знакомого.
Сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли незаконную деятельность.В УМВД России по Пензе назначили служебную проверку. Решается вопрос от отставке взяточника и привлечении его к ответственности. Дисциплинарное наказание ожидает также его непосредственных руководителей.