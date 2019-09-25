Капитана полиции из Пензы заподозрили в получении взятки

По данным ведомства, 20 сентября оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе получил взятку в размере 100 тысяч рублей от местного жителя. За эти деньги капитан полиции пообещал мужчине отказаться от возбуждения уголовного дела в отношении его 30-летнего знакомого.

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили и пресекли незаконную деятельность.В УМВД России по Пензе назначили служебную проверку. Решается вопрос от отставке взяточника и привлечении его к ответственности. Дисциплинарное наказание ожидает также его непосредственных руководителей.