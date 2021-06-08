Капитана японской шхуны заподозрили в халатности после столкновения с «Амуром»

Капитана японской рыболовецкой шхуны «Дай-хати Хокко-мару» заподозрили в халатности, из-за которой погибли люди после столкновения с российским траулером «Амур». Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану города Момбэцу, которая передала документы на мужчину в прокуратуру.

Накануне по аналогичному подозрению в Японии задержали и отправили в СИЗО капитана «Амура» Павла Добрянского. Об этом сообщил консул РФ Роман Колесник. По его словам, у японской стороны есть 72 часа, чтобы решить вопрос о начале следствия в отношении россиянина. 8 июня к Добрянскому должен прийти адвокат.

26 мая «Амур» шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В нескольких километрах от японского побережья он столкнулся с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», которая перевернулась. Три японских рыболова погибли. Никто из экипажа российского траулера не пострадал.

После ЧП генеральный консул в Саппоро Сергей Марин заявил, что суда могли столкнуться из-за сильного тумана, который в тот день окутал Охотское море.