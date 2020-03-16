Каннибал из Архангельска получил пожизненное за убийство трех человек

Житель Архангельска убил трех человек, а затем съел трупы. За каннибализм мужчину ждет пожизненное заключение в колонии особого режима. Такое решение вынесли в Архангельском областном суде.

«Эдуарду Селезневу назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Суд учел, что у него сохраняются стойкие антисоциальные установки, демонстрируется полное пренебрежение человеческой жизнью», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как выяснили следователи, мужчина начал убивать своих жертв весной 2016 года. В первый раз он напал на своего знакомого. Селезнев ударил его ножом в грудь, а затем съел части тела. Все остальные улики каннибал выбросил в реку. Затем он повторил преступление с другим знакомым.

Последний случай произошел в августе 2018-го, когда житель Архангельска снова убил приятеля, съел труп, а останки утопил в озере Бутыгино. На Селезнева завели уголовное дело об убийстве с целью использования мягких тканей потерпевших в пищу. В январе 2020 года его признали виновным по всем пунктам обвинения.

Летом 2019 года закончилось другое нашумевшее дело. Суд отправил на 12 лет в колонию «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева. Его признали виновным в убийстве 34-летней девушки и надругательстве над ее телом.