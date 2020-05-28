Канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО накрыли. Дилеры перевозили товар в микроволновках

Полицейским удалось перекрыть крупный канал синтетических наркотиков. Запрещенные вещества везли из Москвы и Санкт-Петербурга в Хабаровск по железной дороге. Прятали их в микроволновках.

Операцию провели оперативники транспортной полиции и сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков из Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Оперативниками <…> перекрыт канал поставки железнодорожным транспортом синтетических наркотиков в Хабаровский край», — уточнила она.

Микроволновку с мефедроном нашли в начале марта на складе одной из транспортных компаний в Хабаровске. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТМВД России по ДФО обнаружили более килограмма наркотического средства и тысячу таблеток экстази.

Полиции удалось установить, что злоумышленники начиняли наркотиками бытовую технику в Москве и Санкт-Петербурге. Груз они переправляли по железной дороге в восточные регионы страны.

На след участников группы правоохранители вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ЕАО они задержали хабаровчанку, которая пыталась достать наркотики из тайника. Следствие выяснило, что женщина, скорее всего, отвечала за подготовку мелкий партий запрещенных веществ к продаже. Предполагаемого организатора наркотрафика тоже поймали в Хабаровске. При обыске его квартиры нашли психотропное вещество ЛСД.