Канал «Пятница» отстранил продюсера из-за обвинений в домогательствах

Телеканал «Пятница» отстранил продюсера Сергея Ушакова от работы из-за обвинения в домогательствах. Как сообщила пресс-служба телеканала, сейчас ведется проверка по обвинению пострадавшей. Издание Suреr привело позицию «Пятницы».

«То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы. Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен», — гласит заявление канала.

По данным Telegram-канала Baza, конфликт произошел на корпоративе в баре «ТехникаБезОпасности», но у Ушакова и пострадавшей девушки разные версии случившегося. Канал написал, что девушка обратилась в полицию после того, как коллега надругался над ней в кабинке туалета в баре. Версия Ушакова, озвученная Baza, в том, что девушка сама приставала к продюсеру.

Пострадавшая девушка подтвердила «360», что написала заявление в полицию, и выразила надежду, что следователи разберутся в ситуации.

Наличие заявления в полицию подтвердил и источник агентства «Москва».

«В правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Реутова, заявившая, что в отношении нее были совершены развратные действия в помещении бара „ТехникаБезОпасности“ на улице Сущевская. Прибывшим на место полицейским женщина пояснила, что вечером 18 декабря она прибыла в указанное заведение на корпоратив. В районе 00:00 она познакомилась с 49-летним Сергеем Ушаковым, представившимся продюсером телеканала „Пятница“», — сообщил источник в правоохранительных органах.