Криминал 20 января 2023, 15:03 Канал контрабанды военной продукции с Украины пресекли в Белгородской области ФСБ: Белгородский предприниматель наладил канал контрабанды военной продукции с Украины РИА «Новости»

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Бизнесмена Шебекинского района Белгородской области задержали сотрудники ФСБ за незаконные поставки с Украины продукции военного назначения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Предприниматель перевозил украинскую военную продукцию под видом сырья, необходимого

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Весь незаконно ввезенный в Россию товар оценил более чем в 50 миллионов рублей.

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Следователи белгородского главка МВД завели против предпринимателя уголовное дело о контрабанде материалов, которые могут использоваться для создания оружия или военной техники. Максимальный срок наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.