20 января 2023, 15:03
Канал контрабанды военной продукции с Украины пресекли в Белгородской области
ФСБ: Белгородский предприниматель наладил канал контрабанды военной продукции с Украины
Бизнесмена Шебекинского района Белгородской области задержали сотрудники ФСБ за незаконные поставки с Украины продукции военного назначения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Предприниматель перевозил украинскую военную продукцию под видом сырья, необходимогодля сохранения скоропортящихся продуктов в кафе и ресторанах. После он передавал груз, который якобы произвел самостоятельно, на предприятие оборонно-промышленного комплекса в рамках выполнения государственного контракта.
Реклама
Весь незаконно ввезенный в Россию товар оценил более чем в 50 миллионов рублей.
Реклама
Следователи белгородского главка МВД завели против предпринимателя уголовное дело о контрабанде материалов, которые могут использоваться для создания оружия или военной техники. Максимальный срок наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.
Контрабанда
ФСБ
Реклама
Реклама