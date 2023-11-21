Эксклюзив 21 ноября 2023, 23:51 «Камуфляж, каска и автомат». Учительница рассказала о нападении подростка в Петербурге Подросток выстрелил в учительницу музыки в Петербурге piqsels

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Полицейские задержали 16-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в учительницу музыки в Санкт Петербурге. Подробностями случившегося педагог поделилась в беседе с «360».

«Я возвращалась домой 14 октября в 20:30 через школьный двор. Здесь я увидела группу подростков во главе с человеком, который был в камуфляжной одежде, в каске и с автоматом. При этом они громко разговаривали. Я спокойно прошла мимо. Однако практически сразу со спины ко мне подошел незнакомец, который направил яркий свет в лицо. Одновременно я услышала хлопок и почувствовала боль в правом бедре», — рассказала она.

По словам женщины, когда она начала кричать, подростки убежали. После этого она обратилась за помощью в полицию и поехала в травмпункт, где ей оказали помощь. Врачи диагностировали у петербурженки гематому на бедре. Пострадавшая проходила лечение амбулаторно.

Телеканал «360»

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 ноября сотрудники полиции задержали по подозрению в причастности к этому преступлению 16-летнего подростка. У него изъяли пневматическую винтовку. В управлении уточнили, что подозреваемому оформили подписку о невыезде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.